Aerospazio: Thales Alenia Space pronta alla ripresa completa delle attività in Italia

- Thales Alenia Space Italia ha concluso un nuovo e determinante accordo con le parti sociali che sancisce la ripresa completa delle attività nei quattro siti italiani della joint-venture spaziale tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento). Si tratta, si legge in un comunicato della compagnia, di un traguardo fondamentale per l'azienda, che da sempre ha lavorato per poter garantire la più rapida ripresa possibile delle attività post Covid-19, sempre in completa sicurezza per i propri dipendenti. A partire dalla prima settimana di giugno, Thales Alenia Space sarà infatti tra le prime aziende del territorio italiano a consentire, in maniera progressiva, il ritorno alla normalità organizzativa e produttiva, dimostrando così di aver saputo tenere testa, nonostante la complessità della situazione, alla crisi che la pandemia ha generato. (segue) (Com)