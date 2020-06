Aerospazio: Thales Alenia Space pronta alla ripresa completa delle attività in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuerà ad essere mantenuta la modalità smart working per i dipendenti aventi diritto così come previsto dal Decreto rilancio, mentre nei siti verranno implementate nuove e aggiuntive misure di protezione, come pannelli in plexiglass e termo scanner, e rafforzate misure già adottate tra cui il distanziamento, la misurazione della temperatura, la sanificazione degli uffici, l'utilizzo di gel idroalcolico e di mascherine. L'impegno tangibile dell'azienda continuerà fino alla fine di luglio, periodo di validità dell'attuale accordo, con una attenta e periodica valutazione della corretta tenuta delle misure poste in essere a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Non mancherà inoltre il necessario dialogo e scambio costruttivo con le diverse rappresentanze sindacali. "In questo scenario intenso di ripresa la nostra azienda insieme ai suoi dipendenti vuole quindi porsi come elemento trainante per un rilancio generale del paese ed essere esempio di resilienza, nonché dar prova di grande responsabilità verso tutta la filiera spaziale italiana", ha dichiarato Massimo Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia. (Com)