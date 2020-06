Italia-Grecia: Di Maio e Dendias, stretta collaborazione nell'Ue per ripresa economica 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea per un ritorno alla normalità e per favorire la ripresa economica. È quanto hanno concordato i ministri degli Esteri di Grecia e Italia, Nikos Dendias e Luigi Di Maio, nel corso di una conversazione telefonica avuta oggi in vista della visita del capo della diplomazia italiana ad Atene in programma il 9 giugno. Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche ad "Agenzia Nova", i due ministri hanno avuto una breve conversazione nel corso della quale Dendias ha fatto riferimento all'apertura delle frontiere greche a partire dal 15 giugno in base alle regole ed alle indicazioni epidemiologiche. In particolare, le due parti hanno sottolineato la necessità di una stretta collaborazione tra gli Stati membri dell'Ue a favore della ripresa dell'economia e per il ritorno alla normalità. (Res)