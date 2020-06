Nord Macedonia: emesso settimo eurobond del valore di 700 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord ha emesso il settimo eurobond del valore di 700 milioni di euro. La maturità dell'eurobond è di 6 anni, con un tasso d'interesse pari a 3,675 per cento. Lo riferisce la sede dell'Ice di Skopje tramite il suo profilo Facebook. Con questa operazione, insieme ai finanziamenti del Fondo monetario internazionale (176 milioni di euro), della Banca mondiale (140 milioni di euro) e dell'Unione europea (160 milioni di euro), si completano le esigenze finanziarie nel bilancio dello Stato che, secondo le previsioni del governo, quest'anno avrà un deficit di 6,8 per cento e impegni per debiti maturati pari a 705 milioni di euro. Finora la Macedonia del Nord ha chiesto sette finanziamenti sul mercato internazionale, compresa l'ultima emissione di eurobond. Il primo eurobond è stato emesso nel 2005, poi nel 2009, 2014, 2015, 2016, 2018 e oggi, nel 2020. Il tasso d'interesse più basso dell'eurobond (2,75 per cento) è stato concesso nel 2018, mentre il più alto (8,875 per cento) è stato raggiunto nel 2009, durante la crisi finanziaria globale. (Mas)