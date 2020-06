Hong Kong: Pompeo, Usa valutano possibilità di accogliere cittadini dell'ex colonia britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di accogliere i cittadini di Hong Kong in risposta alla decisione della Cina di imporre la legge sulla sicurezza nazionale nell'ex colonia britannica. È quanto dichiarato oggi dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, parlando nel corso delle osservazioni fatte all'American Enterprise Institute. Pompeo non ha specificato esattamente come Washington accoglierebbe le persone di Hong Kong e non ha fornito dettagli sulle quote di immigrazione o sui visti, dopo che la scorsa settimana il governo del Regno Unito ha dichiarato di essere pronto a offrire diritti di visto estesi e un percorso verso la cittadinanza per quasi 3 milioni di residenti a Hong Kong. “Lo stiamo considerando. Non so esattamente come andrà a finire. Come sapete, i britannici hanno una relazione diversa. Molte di queste persone hanno passaporti nazionali britannici. C'è una lunga storia tra Hong Kong e il Regno Unito, è molto diverso”, ha detto il segretario di Stato. (segue) (Nys)