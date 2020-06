2 giugno: Zingaretti, da Mattarella grande lezione, serve concordia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, afferma che dal presidente Mattarella arriva "un’altra grande lezione e un discorso di verità in un momento difficile". Su Facebook il leader democratico aggiunge: "Per la rinascita italiana c'è bisogno di concordia tra istituzioni, partiti, forze produttive, sociali e del lavoro. Lo diciamo da tempo. Non bisogna fare confusione tra ruoli diversi ma ricostruire un nuovo spirito patriottico con tutti. Dobbiamo - conclude Zingaretti - ricostruire fiducia nel futuro". (Rin)