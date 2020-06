2 giugno: Fontana,domani dirò grazie a presidente Mattarella per scelta simbolica di venire in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Domani sarò al fianco del Presidente Mattarella durante la sua visita a Codogno in occasione della Festa della Repubblica. Come prima cosa gli dirò: 'Grazie'. 'Grazie' per l’altissima scelta simbolica di venire in Lombardia, dove il virus ha colpito nella forma più violenta, per celebrare questo momento di unità nazionale”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Una volontà - prosegue il governatore - ben sintetizzata stasera dalle parole del Presidente quando ha detto che ‘siamo tutti parte di una stessa storia, di uno stesso popolo’. E che ‘siamo chiamati a un impegno comune contro un gravissimo pericolo che ha investito la nostra Italia e che le sofferenze, provocate dalla malattia, non vanno brandite gli uni contro gli altri’”. “L’attenzione che il Presidente Mattarella ha rivolto alla Lombardia durante la pandemia - conclude Fontana - è stata costante, anche con le frequenti conversazioni telefoniche nelle quali ha sempre sostenuto e incoraggiato la nostra regione e i suoi cittadini”. (Rem)