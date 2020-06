Fase 2: Patuanelli, accelerato il pagamento dei debiti degli enti territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La convenzione firmata oggi dal ministero dell'Economia e delle Finanze e dal gruppo Cassa depositi e prestiti "accelera il pagamento dei debiti degli enti territoriali, dando beneficio alle imprese e gli altri creditori della Pubblica amministrazione, che potranno così ottenere un significativo importo di risorse pari a 12 miliardi di euro". E' quanto scrive su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "Qualche settimana fa dissi che era surreale il fatto che ancora in Italia si parlasse del pagamento dei debiti della Pa nei confronti delle imprese. Con il decreto Rilancio abbiamo parzialmente curato questa ferita, anche se bisogna fare presto ulteriori passi in avanti". "Come detto - ha aggiunto - è un buon inizio reso possibile dal dialogo costante con i corpi intermedi. Ci sono ancora molte riforme da fare, a partire da una sburocratizzazione profonda mettendo al centro il concetto di fiducia nei confronti dell’impresa". (Rin)