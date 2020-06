Coronavirus: Azzoni (comitato vittime Pat), al Trivulzio visite ancora bloccate, chiediamo incontro a Prefetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al Trivulzio resta ancora in vigore il blocco delle visite protette dei parenti ai loro familiari, dopo tre mesi di totale isolamento. Perfino a Nembro, uno dei luoghi al centro del contagio Covid19, e in molte altre rsa della nostra regione e di tutto il Veneto, si sono trovate modalità di ricongiungimento nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento. A dieci giorni dalla manifestazione davanti al Trivulzio, organizzata dopo il rifiuto della Direzione ad accogliere la richiesta del Comitato di organizzare visite protette, non è ancora possibile aprire neanche una piccola finestra su quanto avviene dietro i cancelli. Questo, senza addurre motivazioni valide né dal punto di vista tecnico, né dal punto di vista sanitario e, oltretutto, in un momento in cui le grandi rsa denunciano una caduta della domanda di nuovi clienti". Lo dichiara Alessandro Azzoni, il portavoce del Comitato Verità e Giustizia per le vittime del Trivulzio in una nota che prosegue affermando che "riteniamo che dietro conferenze stampa dense di numeri, annunci soddisfatti di fine emergenza e di inizio della fase 2, al Pat si voglia nascondere una situazione ancora grave e fuori controllo. Molti pazienti gravi sono tardivamente inviati negli ospedali, come avvenuto nell'ultimo terribile caso dell'anziana morta per setticemia causata da piaghe da decubito, dopo settimane di abbandono e assenza di cure". "Non possiamo attendere il risultato a lungo termine della commissione Ats, né i tempi lunghi della politica, per cui chiediamo al Prefetto di Milano un incontro urgente per segnalare la situazione e individuare i possibili interventi per porre fine a questo blocco immotivato dei colloqui" Conclude Azzoni.(Com)