Lazio: Mattia (Pd), bene pubblicazione elenco ammessi a bonus "Nessuno escluso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione dell'elenco degli ammessi e dei non ammessi al contributo "Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa", secondo la consigliera regionale del Lazio, Eleonora Mattia (Pd), "dimostra la rapidità con cui la Regione Lazio ha lavorato per dare un sostegno concreto alle categorie che hanno dovuto interrompere o sospendere il percorso verso la professione, come i tirocinanti, i rider, i disoccupati sospesi dal lavoro e gli studenti". "Lo stanziamento complessivo del 'Nessuno escluso' - aggiunge Mattia - è di 40 milioni di euro ed è stato così ripartito: per i tirocinanti (misura 1) sono stati destinati 5.400.000,00 euro e riceveranno bonus di 600 euro; per colf-badanti (misura 2) il fondo è di 4.200.000,00 euro e l'importo del bonus varia tra le 300 e le 600 euro; la somma destinata ai rider (misura 3) con bonus di 200 euro per l'acquisto di materiale per la propria sicurezza è di 1.600.000,00 euro; i fondi per i disoccupati e i sospesi dal lavoro (misura 4) ammontano complessivamente a 24 milioni di euro e il bonus è di 600 euro; per sostenere gli studenti universitari (misura 5) per l'acquisto di PC/notebook, sim e strumentazione necessaria per i collegamenti internet acquistati dal primo febbraio scorso sono stati destinati in totale 4.800.000,00 euro per bonus di 250 euro". "I tempi di lavorazione delle tantissime domande presentate hanno rispettato i tempi previsti e gli ammessi, tra 15 giorni, riceveranno il bonus. Ringrazio la Giunta Zingaretti e l'assessore Di Berardino - conclude Mattia - per questa eccezionale dimostrazione di efficienza e di vicinanza delle Istituzioni verso categorie di cittadine e cittadini che sono stati più colpiti dall'emergenza Covid perché non possono accedere agli aiuti previsti dal Governo e non sono coperti dalla previdenza sociale". (Com)