Usa: proteste, senatore repubblicano chiede a Trump di dispiegare militari in servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Tom Cotton, eletto nell’Arkansas, ha fatto appello al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, perché applichi la Legge sull’insurrezione e dispieghi nelle città del paese militari in servizio con il compito di reprimere le proteste scaturite dall’uccisione del cittadino afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia, avvenuta il 25 maggio scorso a Minneapolis. “Il presidente dovrebbe usare la Legge sull’insurrezione per dispiegare forze militari in servizio nelle nostre città a sostegno delle forze dell’ordine e per fare in modo che le violenze cessino già questa sera”, ha scritto Cotton su Twitter. La Legge sull’insurrezione attribuisce al presidente il potere di dispiegare personale militare su suolo statunitense. L’ultima volta fu invocata nel 1992, quando il governatore della California Pete Wilson chiese assistenza militare federale all’allora presidente George Bush in risposta alle rivolte scoppiate a Los Angeles dopo l’arresto e il pestaggio di un altro afroamericano, Rodney King. (segue) (Nys)