Usa: proteste, senatore repubblicano chiede a Trump di dispiegare militari in servizio (2)

- Finora 24 Stati hanno richiamato 62 mila riservisti della Guardia nazionale per affrontare le proteste, che negli ultimi giorni hanno portato anche a episodi di violenza e saccheggi. Venerdì scorso, tuttavia, sono state messe in allerta diverse unità di polizia militare in tre diverse basi: Fort Riley in Kansas, Fort Bragg in Carolina del Nord e Fort Drum nello Stato di New York. Il senatore Cotton, considerato un possibile candidato repubblicano per le elezioni del 2024, ha anche auspicato il dispiegamento della 101ma Divisione aviotrasportata dell’Esercito degli Stati Uniti, nota anche come “Screaming eagle”. “Se le forze dell’ordine vengono sovrastate e hanno bisogno di una mano, vediamo se questi terroristi Antifa continuano a fare i duri davanti alla 101ma Divisione aviotrasportata”, ha scritto il senatore, dicendosi a favore di “qualsiasi cosa serva per ristabilire l’ordine”. (Nys)