Pechino potrebbe far saltare l'accordo sul commercio con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si placano le tensioni fra Cina e Stati Uniti, ormai da mesi protagonisti di un ping-pong quotidiano di azioni e reazioni su ogni materia. La partita è tornata oggi sul terreno commerciale, con Pechino che potrebbe far vacillare il cosiddetto accordo di "Fase uno" siglato a gennaio fra le due maggiori economie del mondo. Funzionari del governo avrebbero infatti ordinato alle grandi aziende statali di sospendere gli acquisti di alcuni prodotti agricoli dagli Stati Uniti. La recente approvazione da parte dell'Assemblea nazionale del popolo di Pechino del controverso disegno di legge sulla sicurezza a Hong Kong ha sollecitato minacce di ripercussioni nei confronti di Pechino da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Secondo quanto hanno riferito a "Bloomberg" fonti anonime, funzionari del governo cinese avrebbero detto a Cofco e Sinograin - i principali importatori statali cinesi di prodotti agricoli -, di sospendere gli acquisti. Gli acquirenti cinesi avrebbero anche cancellato un numero non specificato di ordini di carne di maiale degli Stati Uniti, mentre alle società private non sarebbe stato chiesto di arrestare le importazioni.Secondo "Bloomberg", venerdì le due compagnie stavano effettuando indagini sui prezzi per 20-30 carichi di semi di soia statunitensi, ma hanno bloccato gli acquisti dopo che Trump ha promesso sanzioni contro i funzionari cinesi e di Hong Kong "direttamente o indirettamente coinvolti" nell'erosione dell'autonomia della regione autonomia. Il 29 maggio il presidente Usa aveva dichiarato: "La Cina ha sostituito la sua promessa formula di 'Un paese, due sistemi' con 'Un paese, un sistema'. Di conseguenza, gli Stati Uniti non tratteranno più Hong Kong e la Cina come entità separate ai fini delle questioni legate a estradizioni, dogane, commercio e visti". Puntuale l'avvertimento quotidiano del ministero degli Esteri cinese. "Le misure annunciate interferiscono gravemente con gli affari interni della Repubblica popolare, danneggiano le relazioni Usa-Cina e ciascuna delle due parti. Qualsiasi parola o azione degli Stati Uniti che danneggi gli interessi della Cina incontrerà il contrattacco di Pechino", ha dichiarato oggi il portavoce degli Esteri cinese Zhao Lijian.Fra le contromisure paventate dall'inquilino della Casa Bianca, oltre alla rimozione di alcuni dei privilegi commerciali concessi all'ex colonia britannica, spicca l'annullamento dell'accordo commerciale di "Fase uno" tra Washington e Pechino. Attraverso l'accordo, la Cina aveva accettato di acquistare beni agricoli statunitensi per un valore di circa 36,5 miliardi di dollari per il 2020. Tuttavia, secondo i dati del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, la pandemia di coronavirus ha rovinato i piani: la Cina è riuscita a importare solo 3,35 miliardi di dollari in prodotti agricoli statunitensi nei primi tre mesi dell'anno, il quantitativo più basso per il periodo dal 2007. I negoziati commerciali tra i due paesi sono durati più di due anni, hanno frenato i mercati finanziari e attenuato le prospettive di crescita globale ben prima che l'epidemia di coronavirus travolgesse i due paesi. Non è ancora chiaro se la Cina sia in grado di rispettare gli impegni in fatto di di acquisto di prodotti agricoli, manifatturieri, energetici e di servizi degli Stati Uniti; obiettivi che molti analisti del settore sostenevano non essere realistici anche prima della pandemia.Annullare l'accordo, tuttavia, riaccenderebbe la guerra commerciale tra le due potenze dopo negoziati durati anni, in un momento in cui la disoccupazione negli Stati Uniti è al suo peggio dalla Grande depressione degli anni Trenta. Le esportazioni di merci statunitensi in Cina nel primo trimestre sono diminuite di quattro miliardi di dollari rispetto ai livelli di un anno prima, secondo i dati dell'Ufficio censimento degli Stati Uniti. L'Istituto Peterson per l'economia internazionale stima che nel primo trimestre la Cina ha effettuato solo il 40 per cento circa degli acquisti necessari per rimanere in linea con un aumento di 77 miliardi di dollari rispetto ai livelli del 2017. Tuttavia, a discapito degli scenari paventati da Trump, i consiglieri economici della Casa Bianca suggeriscono che l'intesa possa reggere. Larry Kudlow, direttore del Consiglio economico nazionale, ha dichiarato giovedì scorso alla "Cnbc" che l'accordo commerciale "continua ad andare avanti per il momento e potremmo fare progressi". "I punti di attrito tra Stati Uniti e Cina su Hong Kong, Taiwan e altre questioni non hanno fatto deragliare i negoziati, che hanno portato a nuove concessioni dalla Cina", ha affermato Jamieson Greer, capo dello staff del rappresentante al Commercio Usa Robert Lighthizer fino ad aprile."Alcune di questi problemi legati alla sicurezza e ai diritti umani hanno certamente complicato l'atmosfera, ma l'accordo commerciale può ancora fornire una serie di regole che disciplinano aspetti importanti delle relazioni commerciali", ha dichiarato Greer. "Probabilmente, la cosa più significativa dal punto di vista commerciale è che l'accordo di 'Fase uno' è per ora comunque inalterato", ha dichiarato Claire Reade, ex negoziatore commerciale degli Stati Uniti. A metà maggio, la China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (Cofco) - la più grande azienda statale cinese nel settore agroalimentare - aveva spiegato che la Cina avrebbe accelerato gli acquisti di prodotti agricoli dagli Stati Uniti nel rispetto dell'accordo commerciale di "Fase uno" con Washington. Tuttavia, aveva aggiunto Zhang Hua, vicedirettore generale di Cofco, il riempimento degli inventari cinesi di soia nei prossimi mesi potrebbero rendere antieconomico l'acquisto di fagioli statunitensi per i trasformatori di soia.Gli acquirenti cinesi hanno prenotato grandi volumi di merci dal Brasile per la consegna nel prossimo futuro che, insieme all'arrivo di spedizioni in ritardo dai mesi precedenti, dovrebbero portare a inventari pieni di soia. Secondo Cofco, potrebbero essere necessari fino a cinque mesi per smaltire gli arrivi, con scorte che potrebbero raggiungere il picco tra luglio e agosto, facendo scendere i prezzi. I commercianti prevedono che gli arrivi di soia raggiungeranno i nove milioni di tonnellate al mese a maggio, giugno e luglio, ben al di sopra dei livelli normali. Le importazioni cinesi di soia nell'anno fiscale 2019-2020 a fine agosto sono attese a 87,50 milioni di tonnellate, di cui 63,73 milioni di tonnellate dal Brasile e circa 13,70 milioni di tonnellate dagli Stati Uniti. (Cip)