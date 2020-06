Cultura: Palazzi (Anci), risorse e norme chiare per la rinascita delle città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fondo "Cura Cultura", di 100 milioni di euro, da affidare direttamente ai Comuni per salvaguardare e promuovere il tessuto connettivo culturale e sociale rappresentato dai musei locali, dalle biblioteche, dai luoghi della cultura e dello spettacolo dal vivo, sostenere i centri culturali e le associazioni e rilanciare la domanda di cultura fra i cittadini e la produzione culturale dei soggetti di terzo settore e dell'associazionismo culturale. E' quanto chiede Anci per la ripartenza del settore Cultura nelle città dopo il lockdown imposto dall'emergenza sanitaria Covid-19 i cui danni rischiano di protrarsi nei prossimi mesi e anni. "Abbiamo chiesto al ministro Franceschini e al governo un intervento organico di sostegno alla 'rinascita' culturale e partecipativa delle città dopo l'emergenza, riassumendo alcune proposte in un documento realizzato con il contributo di numerose organizzazioni del settore", afferma il sindaco di Mantova e delegato alla Cultura Anci Mattia Palazzi. (segue) (Rin)