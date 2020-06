Cultura: Palazzi (Anci), risorse e norme chiare per la rinascita delle città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le misure previste nel decreto Rilancio - prosegue Palazzi - sono un punto di partenza significativo ma non sufficiente perché non sembrano riconoscere il ruolo dei Comuni come presidio fondamentale in questo settore, sia per la cultura intesa come elemento essenziale della cittadinanza, sia per il contributo che la valorizzazione del patrimonio e le attività culturali possono dare allo sviluppo sociale ed economico dei territori. Per questo - continua Palazzi - partendo dall'esperienza delle Città più esposte e dal contributo dei loro assessori alla Cultura, abbiamo proposto al parlamento degli emendamenti, il più importante dei quali è appunto l'istituzione di un fondo "Cura Cultura. Gli altri emendamenti - precisa il delegato Cultura Anci - riguardano la possibilità di esentare dalla tassa di occupazione del suolo pubblico anche le manifestazioni culturali e di accedere a dei 'ristori' per le mostre e le manifestazioni culturali sospese a causa dell'emergenza". (segue) (Rin)