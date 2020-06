Cultura: Palazzi (Anci), risorse e norme chiare per la rinascita delle città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo, inoltre, importante che si preveda una norma che consenta ai Comuni di erogare i contributi per le attività culturali anche in deroga ai parametri stabiliti prima dell'emergenza (analogamente a quanto può fare il Mibact sul Fondo Unico per lo Spettacolo), la possibilità di rinegoziare i contratti in essere con le imprese culturali e creative e alcune misure di semplificazione dei provvedimenti amministrativi. Infine - conclude il sindaco di Mantova - chiediamo di esplicitare meglio una delle norme più significative inserite nel decreto legge: la previsione, all'art. 184, della possibilità per l'Istituto per il credito sportivo di operare sul settore culturale per l'accesso al credito e la concessione di contributi in conto interessi per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, come già avviene per l'impiantistica sportiva, un provvedimento che il mondo della cultura, pubblico e privato, attende da tempo". (Rin)