Regno Unito: consigliere medico Harries si aggiunge alle critiche di Cummings

- Un altro consigliere medico del governo britannico, Jenny Harries, ha criticato Dominic Cummings per i suoi spostamenti durante la quarantena. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Jenny Harries, consigliere medico per l'Inghilterra, ha affermato che il rispetto delle regole è "una questione di integrità personale e professionale". I commenti di Harries seguono quelli di un altro consigliere medico del governo, Jonathan Van-Tam. Quest'ultimo ha dichiarato "secondo la mia opinione le regole sono chiare, e sono sempre state tali. Sono per il beneficio di tutti. Secondo la mia opinione, riguardano tutti". Al briefing sul coronavirus di Downing Street di ieri, Harries è stata interrogata rispetto ai commenti di Van-Tam. "Penso che abbia esposto quello che provava nel modo più giusto. Per quanto riguarda la mia prospettiva, assicuro che è una questione di integrità personale e professionale, e proverò sempre a seguire le regole", ha dichiarato Harries. "La cosa importante è che le regole sono per tutti noi, ed è fondamentale che le seguiamo in questa successiva fase al meglio delle nostre abilità, anche minimizzando alcune delle libertà che possiamo prenderci", ha aggiunto il consigliere medico. (Rel)