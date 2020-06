Brasile: coronavirus, numero di femminicidi cresce 22 per cento durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di femminicidi in Brasile è cresciuto del 22,2 per cento a marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo il Forum brasiliano di pubblica sicurezza, che ha condotto l'indagine su richiesta della Banca mondiale, l'aumento sarebbe un effetto delle misure di quarantena e distanziamento sociale imposte per rallentare l'avanzata dei contagi di coronavirus nel paese. I dati sono stati presentati nel corso di un reportage realizzato con alcune vittime da parte del programma giornalistico di "Tv Globo", Fantastico.(Brb)