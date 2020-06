Coronavirus: da ieri 178 nuovi positivi, mai così pochi dal 26 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Drastico calo del numero di nuovi casi positivi al Covid-19 su base quotidiana, mai così pochi dal 26 febbraio. Sono poi ben sedici le Regioni che fanno registrare meno di cinque nuovi positivi, e 6 addirittura zero. Il tutto, però, alla luce di un netto calo del numero dei tamponi effettuati da ieri. Questi i dati più importanti che emergono dal consueto bollettino della Protezione civile sulla diffusione del Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 178 nuovi casi, 177 in meno rispetto alla rilevazione precedente. Il totale delle persone positive al Covid-19 nel nostro Paese da inizio emergenza arriva a 233.297, mentre prosegue deciso il calo delle persone attualmente positive che è di 41.367, con una decrescita di ben 708 assistiti rispetto a ieri. 60 invece le persone decedute nelle ultime 24 ore che portano il totale a 33.475. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 158.355 con un incremento di 848 persone rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 424 sono in cura presso le terapie intensive 11 pazienti in meno rispetto a ieri; mentre 6.099 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 288 pazienti. Quanto al numero di tamponi totali effettuati arriva a 3.910.133, 31.394 nelle ultime 24 ore, circa 24 mila in meno dei 54.118 della rilevazione precedente. Sono invece 2.451.674 le persone sottoposte a test. Nel dettaglio dei dati regionali, oggi si registrano 0 nuovi casi in 6 regioni: Sicilia, Umbria, Calabria, Basilicata, Molise, e Marche. Meno di 5 casi invece in Veneto (2); Toscana (3); Campania (4); Puglia (4); Provincia di Trento (2); Friuli Venezia Giulia (1); Abruzzo (1); provincia di Bolzano (1); Sardegna (1); e Valle d'Aosta (3). Inoltre, per la prima volta dall'inizio dell'emergenza, la Lombardia (50) non è più la regione che fa registrare il maggior numero di casi, superata dalla Liguria (56).(Rin)