Trasporti: sindacati, De Micheli ci convochi su problematiche Anas

- Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Pa informano di aver "scritto oggi alla ministra dei Trasporti De Micheli chiedendo un incontro urgente su Anas, a seguito del recente incontro tenutosi con l'amministratore delegato Simonini e in relazione alle problematiche rappresentateci in tale occasione". Le organizzazione sindacali in una nota spiegano: "Vogliamo conoscere le prospettive della società, attualmente ricompresa nel gruppo Fs, e in particolare, in tale ambito, lo stato di attuazione del processo di fuoriuscita della medesima dal perimetro della P.a. Vogliamo parimenti conoscere il quadro programmatico degli interventi predisposti e delle relative risorse economiche, anche in occasione della revisione del contratto di programma quinquennale, per consentire alla società di assicurare i propri compiti istituzionali, anche considerando che Anas, come noto, è interessata da un rilevante incremento della rete viaria nazionale, a seguito del rientro sotto la sua competenza di numerose strade precedentemente gestite dagli enti locali ma senza il trasferimento delle conseguenti risorse umane, strumentali ed economiche". (Com)