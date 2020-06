Usa: il sindaco di Washington annuncia due giorni di coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il sindaco di Washington D.C., Muriel Bowser, ha annunciato l’imposizione di due giorni di coprifuoco a partire dalle sette di questa sera, in risposta ai disordini scoppiati durante le proteste per l’uccisione del cittadino afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia, avvenuta lo scorso 25 maggio a Minneapolis. Lo riferisce l’emittente “Cnn”. Nel corso del fine settimana vi sono stati diversi scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine nella capitale degli Stati Uniti. Secondo Bowser, i manifestanti hanno “il diritto di esercitare il Primo emendamento”, che consente la libertà di parola negli Stati Uniti, “ma non quello di distruggere la nostra città”. (Nys)