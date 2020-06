Auto: Mit, a maggio centomila immatricolazioni (-49,6 per cento sull'anno)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio la Motorizzazione ha immatricolato 99.711 autovetture, con un calo del 49,61 per cento rispetto a maggio 2019, quando ne le immatricolazioni furono 197.881 (nel mese di aprile 2020 sono state invece immatricolate 4.292 autovetture, con una variazione di -97,55 per cento rispetto ad aprile 2019, durante il quale ne furono immatricolate 174.924). E' quanto comunica il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota. Nello stesso periodo di maggio 2020 sono stati registrati 206.967 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -44,61 per cento rispetto a maggio 2019, durante il quale ne furono registrati 373.676 (nel mese di aprile 2020 sono stati invece registrati 23.020 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -93,60 per cento rispetto ad aprile 2019, durante il quale ne furono registrati 359.751). Nel mese di maggio 2020 il volume globale delle vendite (306.678 autovetture) ha dunque interessato per il 32,51 per cento auto nuove e per il 67,49 per cento auto usate. Le immatricolazioni - continua il Mit - rappresentano le risultanze dell’Archivio nazionale dei veicoli al 31-05-2020, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni di avvenuto trasferimento di proprietà rilasciate dagli Uffici provinciali della Motorizzazione nel mese di maggio 2020 e rappresentano le risultanze dell’Archivio nazionale dei veicoli alla data del 31 maggio 2020. (segue) (Com)