Auto: Mit, a maggio centomila immatricolazioni (-49,6 per cento sull'anno) (2)

- Nel periodo gennaio-maggio 2020 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 451.366 autovetture, con una variazione di -50,45 per cento rispetto al periodo gennaio-maggio 2019, durante il quale ne furono immatricolate 910.872. Nello stesso periodo di gennaio-maggio 2020 sono stati registrati 1.048.605 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -43,46 per cento rispetto a gennaio-maggio 2019, durante il quale ne furono registrati 1.854.525. (Com)