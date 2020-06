Cultura: nominato nuovo cda Teatro di Roma, Emanuele Bevilacqua riconfermato presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea dei soci del Teatro di Roma – Comune di Roma, Regione Lazio, e ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – nella seduta odierna ha deliberato la nomina del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2020-2023. "Lo Stabile Nazionale - si legge in una nota - resta presieduto da Emanuele Bevilacqua, confermato alla presidenza e a guida del nuovo Cda, composto da una rilevante rappresentanza femminile con la designazione delle consigliere Francesca Vergari e Berta Maria Zezza, a cui si affianca il rinnovo delle consigliere Cristina Da Milano e Rossana Rummo. Nominato per il triennio anche il collegio dei revisori dei conti, costituito da Andrea Pirrottina, quale membro effettivo con funzione di Presidente, e da Francesco Calciano (revisore membro effettivo), Maura Rosano, revisore membro supplente; Sara Mattiussi, revisore membro effettivo e Adelina Di Pietro quale revisore supplente". (segue) (Com)