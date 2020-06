Cultura: nominato nuovo cda Teatro di Roma, Emanuele Bevilacqua riconfermato presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi mesi il Teatro di Roma, spiega il comunicato, "ha avviato un processo di trasformazione del proprio assetto gestionale, decisivo per la nuova fisionomia dello Stabile Nazionale. Una governance che si struttura attraverso un modello di direzione plurale, articolato, innovativo e rispondente alle grandi sfide e alla complessità del sistema teatrale che pone immaginare il futuro di questa Istituzione. Si è deciso, pertanto, di separare la figura di direttore generale da quella di direttore artistico, che rimane affidata a Giorgio Barberio Corsetti. Inoltre, Francesca Corona continua ad affiancare la direzione in qualità di consulente artistica per la programmazione del Teatro India. La figura del direttore generale – le cui deleghe sono tornate in carico al legale rappresentante e presidente Emanuele Bevilacqua, per cui non percepisce compensi – sarà individuata tramite una manifestazione di interesse avviata a breve dal nuovo Consiglio d'Amministrazione. Il primo atto della nuova consiliatura sarà, infatti, quello di valutare, tra le figure che si candideranno, il profilo professionale più adatto alla direzione generale". "Occorre precisare che per questa operazione di riassetto gestionale - spiega ancora la nota - il Teatro di Roma, sia per la direzione e la consulenza artistica, che per la direzione generale, rispetterà il budget previsto dallo Stabile per tale capitolo di spesa. Inoltre, il ripensamento della formula dirigenziale, per cui la figura amministrativa viene distinta da quella artistica, comporta una nuova articolazione in linea con le scelte dei maggiori teatri europei e nazionali, un modello di direzione plurale, per proseguire nel percorso artistico già avviato, e al fine di disegnare una struttura del teatro sempre più organica al progetto culturale che si intende raggiungere. Come da normativa in vigore, non sono previsti compensi per il consiglio d'mministrazione, la cui partecipazione è a carattere onorifico". (Com)