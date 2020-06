Brexit: fonti stampa, governo chiederà diritto di rifiutare richieste estradizione dall'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Londra intende richiedere che i giudici britannici abbiano il diritto di rifiutare le richieste di estradizione da paesi dell'Unione europea durante il prossimo round di negoziazioni per la Brexit che inizierà domani. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". Il governo britannico richiederà che i suoi giudici ottengano maggiori libertà rispetto a quelle concesse dal Sistema del mandato di arresto europeo, così da poter rifiutare le richieste di estradizione dall'Ue. Secondo il nuovo coordinamento che verrà proposto dal Regno Unito, queste richieste potrebbero essere rifiutate se non è ancora stata presa la decisione di accusare il sospettato o se i costi dell'arresto superano la gravità del crimine.. (Rel)