Fase 2: Gelmini (FI), sburocratizzazione per attrarre investimenti e far ripartire economia

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, prima firmataria della proposta di legge "Semplifica-Italia" afferma: "Secondo l'ufficio studi di Confindustria in assenza di adeguati interventi a sostegno della ripresa del sistema produttivo, 'nel giro di pochi mesi si rischia l'esplosione di una vera e propria emergenza sociale'. Il Paese - continua in una nota - non può permettersi tensioni e il governo deve invertire al più presto la marcia per garantire vera liquidità alle imprese, sostegno ai lavoratori, una sburocratizzazione indispensabile ad attrarre investimenti e a far ripartire l'economia. Forza Italia - conclude Gelmini - è pronta a dare il suo contributo, ma l'esecutivo coinvolga le opposizioni e cambi atteggiamento". (Com)