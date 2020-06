Iran: almeno 230 persone uccise nelle proteste di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero almeno 230 le persone decedute negli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza dell’Iran durante le manifestazioni avvenute in diverse città del paese lo scorso novembre in protesta contro il rincaro dei prezzi dei carburanti. Ad ammetterlo, il capo della Commissione parlamentare per la sicurezza e gli affari del parlamento iraniano, Mojtaba Zolnour, che segue le dichiarazioni rilasciate ieri dal ministro dell’Interno, Abdolreza Rahmani Fazli. Contestando i dati forniti da Amnesty internazional, il ministro dell'Interno ha rivelato che i morti erano meno di 225. Al pari di Falzi, anche Zolnour ha riferito che almeno il 20 per cento dei circa 230 morti erano esponenti delle forze dell’ordine, tra cui polizia, le forze di sicurezza e di intelligence e le milizie volontarie Basij. I dati forniti da Zolnour hanno fatto riferimento anche ai feriti delle proteste di novembre, circa 2.000, mentre le forze dispiegate per garantire l’ordine erano almeno 5.000. (segue) (Res)