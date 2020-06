Iran: almeno 230 persone uccise nelle proteste di novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Zolnour, il 7 per cento dei 230 erano persone uccise in scontri diretti con le forze di sicurezza e armati. Il deputato iraniano ha aggiunto che il 26 percento sono persone che non avevano partecipato alle manifestazioni e sarebbero decedute in modo misterioso in quello che, a detta delle autorità iraniane, sarebbero esecuzioni mirate. Le manifestazioni sono scoppiate in Iran lo scorso 15 novembre, a seguito di un rincaro senza precedenti dei prezzi di benzina e diesel, in alcune città del paese prima di estendersi ad almeno 100 centri urbani in tutta la Repubblica islamica, inclusa la capitale Teheran. Durante le proteste diverse pompe di benzina sono state date alle fiamme, con attacchi contro stazioni di polizia e negozi. Le proteste violente hanno spinto le autorità a intervenire con forza, bloccando internet in quasi tutto il paese per evitare la diffusione di informazioni. Le autorità iraniane hanno più volte in questi mesi respinto i dati su morti e feriti diffusi da stampa e organizzazioni per i diritti umani straniere, bollandole come falsità. L’organizzazione Amnesty International ha denunciato che nelle manifestazioni sarebbero rimaste uccise almeno 304 persone, mentre per gli Stati Uniti i morti sarebbero oltre un migliaio. (Res)