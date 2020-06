Coronavirus: bomba a orologeria a Gaza e in Cisgiordania a causa della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impatto della pandemia da nuovo coronavirus sull’economia, le mosse unilaterali di Israele e la decisione di Ramallah di annullare tutti gli accordi con Gerusalemme potrebbero far diventare i Territori palestinesi una bomba a orologeria. Secondo l’ultimo rapporto della Banca mondiale l’economia palestinese potrebbe contrarsi da un minimo del 7,6 per cento a un massimo dell’11 per cento nel 2021 e il deficit per il 2020 potrebbe toccare 1,5 miliardi, una cifra raddoppiata rispetto agli 800 milioni del 2019. La serrata imposta dal governo di Ramallah ha danneggiato l’economia dei Territori palestinesi, dove a oggi si registrano 628 casi di contagio e cinque morti. Al quadro economico compromesso si aggiungono la decisione dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) di annullare gli accordi con Israele e l’intenzione del governo di Gerusalemme di annettere parti della Cisgiordania a partire dal primo luglio. Le decisioni politiche di Ramallah e Gerusalemme, abbinate al peggioramento degli indicatori economici, potrebbero quindi esacerbare le tensioni da entrambe le parti e mettere in pericolo il fragile status quo.Secondo la Banca mondiale, oltre un quarto dei palestinesi viveva in povertà prima dello scoppio della pandemia, ma oggi probabilmente la cifra è aumentata: al 30 per cento in Cisgiordania e al 64 per cento nella Striscia di Gaza. Secondo le stime della Banca mondiale, nel 2019 il 14 per cento della popolazione della Cisgiordania viveva in povertà, mentre nella Striscia di Gaza la popolazione considerata povera era il 64 per cento. Rispetto al 2008, quando gli aiuti dei donatori rappresentavano il 27 per cento del Pil, evidenzia la Banca mondiale, nel 2019, per il secondo anno consecutivo, gli aiuti dei donatori hanno contribuito soltanto per il 4 per cento al Pil. Nel documento rilasciato dalle Nazioni Unite alla vigilia della riunione semestrale dell’Ad hoc liason commitee (Ahlc) previsto il 2 giugno, il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, Nickolaj Mladenov, ha sottolineato che qualsiasi mossa di Israele verso l’annessione di parti della Cisgiordania e il ritiro palestinese dagli accordi bilaterali sposterebbe le dinamiche sociali e innescherebbe conflitti e instabilità in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. “Tutte le parti devono svolgere il loro ruolo nelle prossime settimane e mesi per preservare la prospettiva di una risoluzione negoziata a due Stati del conflitto, in linea con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e degli accordi bilaterali".Le Nazioni Unite, attraverso il documento, chiedono un'azione per evitare il collasso economico palestinese e mettono in guardia contro mosse unilaterali che possono scatenare conflitti e instabilità. Inoltre, le Nazioni Unite sostengono che l'emergenza Covid-19 sottolinea l'inadeguatezza dei quadri governativi e delle relazioni economiche e amministrative tra Israele e Palestina. Accogliendo con favore la cooperazione israelo-palestinese per far fronte alla crisi sanitaria, le Nazioni Unite avvertono che, se le tendenze attuali continuano, i risultati raggiunti dal governo palestinese nell'ultimo quarto di secolo svaniranno, la situazione di pace e sicurezza peggiorerà e ne deriveranno inevitabilmente politiche più estremiste da entrambe le parti.Nel documento, le Nazioni Unite sottolineano il ruolo avuto nei Territori palestinesi per contrastare la Covid-19 e che permangono notevoli preoccupazioni riguardo all'abilità dei palestinesi nel settore sanitario per far fronte a un'ondata di nuovi casi di contagio, in particolare a Gaza. L'impatto socioeconomico della Covid-19 sul popolo palestinese è già immenso, si legge nel documento. Pertanto l'Autorità nazionale palestinese ha bisogno di maggiore assistenza finanziaria per rispondere alle sue esigenze di salute pubblica, fornire servizi essenziali e rispondere all’impatto socioeconomico della pandemia. Saranno questi, quindi, i temi che verranno discussi domani, 2 giugno, dall’Ahlc, una commissione di 15 membri presieduta dalla Norvegia, che vedrà anche la partecipazione di rappresentanti israeliani, palestinesi, e del Quartetto (Nazioni Unite, Unione Europea, Stati Uniti e Russia).Nelle settimane scorse, dopo la formazione del governo israeliano lo scorso 17 maggio, il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas ha annunciato l’interruzione di tutti i legami con Israele e con gli Stati Uniti, compreso il coordinamento della sicurezza, in segno di reazione verso i piani israeliani di annettere la Valle del Giordano e alcuni insediamenti ebraici in linea, secondo quanto previsto dal piano di pace di Trump per il Medio Oriente. Secondo quanto dichiarato dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, lo Stato ebraico dovrebbe presentare i suoi piani di annessione al governo già dal primo luglio. Domenica, tuttavia, Ze’ev Elkin, esponente del Likuk, il partito di Netanyahu, e membro del gabinetto di sicurezza di alto livello ha detto che la data del primo luglio, indicata nell’accordo di coalizione firmato da Netanyahu e da Benny Gantz non è incisa sulla pietra. In effetti, lo stesso primo ministro ha precedentemente indicato che l'estensione della sovranità israeliana agli insediamenti e alla Valle del Giordano, circa il 30 percento della Cisgiordania sarebbe stata fatta solo dopo che un comitato congiunto israelo-statunitense completerà la mappatura del territorio esatto da annettere e lo status di ogni parte. “So che stanno lavorando sulla mappa e che il processo potrebbe richiedere un po' più di tempo", ha detto. “Il primo luglio è il primo giorno in cui la questione può essere portata al governo e alla Knesset. Potrebbero volerci alcuni giorni o settimane, ma in generale penso che il primo ministro sia molto chiaro su come intende procedere".Le Forze di difesa israeliane (Idf) si starebbero preparando per un’ondata di violenza in Cisgiordania in caso di un’annessione di alcuni insediamenti allo Stato di Israele. Secondo quanto riporta un’analisi del quotidiano israeliano “Haaretz”, fonti dell’Idf hanno sottolineato che rispetto al passato la rottura tra gli apparati di sicurezza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) e le controparti israeliane è molto più significativa. Sempre secondo “Haaretz” in un recente briefing con alti ufficiali dell'Idf, il capo di Stato maggiore, Aviv Kochavi ha dichiarato di aver lanciato un avviso ai comandanti dell'esercito in merito a una possibile escalation nei territori palestinesi prima di luglio. L'allerta è stata emessa a seguito del piano del premier Benjamin Netanyahu di annettere alcuni insediamenti in Cisgiordania. Finora, l'esercito non ha inviato rinforzi in Cisgiordania, nonostante un aumento del numero di tentativi di attacco nelle ultime due settimane. Per il mese di luglio, l'esercito sta preparando ad attuare un piano per affrontare possibili focolai di violenza, che comprende un significativo rafforzamento delle forze in Cisgiordania.Anche l'ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme ha emesso un nuovo avviso di viaggio, invitando i cittadini statunitensi a prestare di sicurezza particolare attenzione negli spostamenti in Cisgiordania. L'indicazione giunge nel pieno del dibattito sulla possibile annessione a luglio di parti della Cisgiordania da parte del governo israeliano, formato lo scorso 17 maggio. A causa dell'orientamento dell'esecutivo di Gerusalemme, quindi, la rappresentanza diplomatica Usa teme potenziali violenze. L'ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme ha consigliato ai cittadini statunitensi di "mantenere un alto livello di vigilanza e di adottare le misure appropriate per aumentare la consapevolezza della sicurezza". Inoltre, ha avvertito che "la violenza può verificarsi con poco o nessun avvertimento, può colpire località turistiche, mezzi di trasporto, posti di blocco governativi, mercati e strutture commerciali o governative”. Venerdì, un palestinese alla guida di un'auto ha tentato di travolgere un gruppo militari israeliani nell'insediamento di Halamish, in Cisgiordania, ed è stato ucciso. Lo scorso 30 maggio la polizia di Israele ha aperto il fuoco e ucciso il palestinese Iyad al Halak, 32 anni, uno studente disabile e disarmato residente a Wadi al Joz, Gerusalemme est. Secondo quanto riferito dalla stessa polizia israeliana, gli agenti di stanza vicino alla Porta dei Leoni hanno notato un giovane in possesso di un "oggetto sospetto", apparentemente una pistola, e gli hanno intimato di fermarsi: il ragazzo non ha rispettato l’alt ed è iniziato un inseguimento a piedi terminato con gli agenti che hanno sparato e ucciso il giovane. (Res)