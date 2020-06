Monza: da notte 3 giugno via a prove di carico su 3 ponti della "Milano-Meda"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Provincia di Monza e Brianza ha definito il programma delle prove di carico su tre ponti della "Milano – Meda", i ponti n. 12, 14 e 26, a partire dalla notte tra il 3 ed il 4 giugno 2020 fino alla notte tra il 5/6 giugno.Si tratta di attività previste nell'ambito del programma Operazioni Ponti sicuri che prevede sorveglianza e vigilanza continua dei manufatti per garantire condizioni di sicurezza e transitabilità. Il programma di giugno sui ponti della "Milano – Meda" n. 12 di via Manzoni a Binzago, n. 14 di via san Benedetto a Cesano Maderno e n. 26 di via tre venezie a Meda, è stato definito per ottenere la nuova emissione dei certificati di idoneità statica entro il prossimo 30/06/2020, data di scadenza dei precedenti certificati di idoneità conseguiti a conclusione delle prove condotte nel settembre 2018. Le attività, coordinate dal Servizio Ponti, coinvolgono 3 società: una per la materiale esecuzione delle prove, una per il noleggio degli autocarri carichi ed una per il noleggio della segnaletica di chiusura e deviazione. La Polizia provinciale darà supporto per il pattugliamento delle chiusure della SP ex SS n. 35 e le Polizie Locali disponibili nelle diverse notti provvederanno al pattugliamento delle chiusure dei segmenti di viabilità comunale. (segue) (Com)