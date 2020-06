Monza: da notte 3 giugno via a prove di carico su 3 ponti della "Milano-Meda" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti a ripartire – spiega il Presidente Luca Santambrogio - anche con le attività di sorveglianza e sicurezza dei ponti che per la Provincia rappresentano una priorità: gli uffici si sono organizzati in queste settimane per fare partire le prove in tempo utile per rispettare la scadenza dei certificati dei 3 ponti quotidianamente sorvegliati tramite impianto di monitoraggio fisso. Insieme alle prove di carico sono anche previste altre attività di ispezioni visive complesse su totali 30 ponti della 'Milano – Meda', finalizzate a monitorare le condizioni conservative e valutare eventuali interventi di messa in sicurezza e risanamento laddove risultassero necessari. Al termine di queste operazioni potremmo fare un Report aggiornato sullo stato di salute dei manufatti che attraversano una delle arterie più strategiche della Brianza per estensione e traffico giornaliero". Tra giugno ed agosto - prosegue Santambrogio - verranno eseguite attività di spostamento impianti, da parte dei rispettivi enti gestori, propedeutiche al rifacimento del ponte 14 di via san benedetto a Cesano Maderno (di cui intanto verifichiamo la sicurezza attraverso il rinnovo dei certificati) e la demolizione del ponte 10 in via Maestri del Lavoro, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata tra Regione Lombardia, Concessioni autostradali Lombarde, Autostrada Pedemontana Lombarda e Provincia di Monza e Brianza". (Com)