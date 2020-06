Zambia-Italia: ambasciata a Lusaka promuove celebrazioni per Festa della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Lusaka ha promosso delle celebrazioni in occasione della Festa della Repubblica che ricorre domani, 2 giugno. Per l’occasione, il celebre musicista zambiano Kuni si è esibito in una versione inedita dell’Inno d’Italia. “Sfortunatamente, a causa dell’emergenza sanitaria non è possibile stare insieme ma desidero raggiungere tutti voi con questo video”, ha affermato l’ambasciatore d’Italia a Lusaka, Antonino Maggiore, in un videomessaggio trasmesso in occasione della ricorrenza. “Di fronte alla minaccia Covid-19, l’Italia resta al fianco dello Zambia”, ha aggiunto. La comunità italiana nel paese africano conta circa 800 connazionali che di recente hanno inaugurato il Centro culturale Zambia-Italia, dove si svolgeranno iniziative per rafforzare l’incontro e lo scambio tra i due paesi. (Res)