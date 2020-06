Cultura: Regione Lazio, grande soddisfazione per rinnovo cda Teatro di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio esprime, in una nota, "grande soddisfazione per il rinnovo del Consiglio di amministrazione del Teatro di Roma. Un Cda dalla prevalente composizione femminile con l'ingresso di Francesca Vergari e Berta Maria Zezza a cui l'amministrazione regionale dà il benvenuto e a cui augura buon lavoro". "Complimenti al presidente Emanuele Bevilacqua, a Cristina Da Milano e Rossana Rummo - aggiunge il comunicato - per la conferma delle loro nomine, segno dell'ottimo lavoro, all'insegna della bellezza e della qualità, che è stato fatto da Giorgio Barberio Corsetti e Francesca Corona. È questo il tempo di ripartire dall'arte e dalla cultura". (Com)