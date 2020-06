Usa: Trump ai governatori, “dominate” i manifestanti o sembrerete “un branco di idioti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Donald Trump ha invitato i governatori degli Stati Uniti a tenere un atteggiamento “aggressivo” nei confronti dei manifestanti che da giorni protestano per l’uccisione del cittadino afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia, avvenuta lo scorso 25 maggio a Minneapolis, Minnesota. “Dovete dominarli o sembrerete un branco di idioti. Dovete arrestarli e processarli”, ha detto Trump ai governatori in videoconferenza dalla Situation Room della Casa Bianca. Nel corso della conversazione, alla quale hanno partecipato anche ufficiali delle forze dell’ordine e della sicurezza nazionale, il presidente statunitense ha ribadito la sua idea secondo cui gli episodi di violenza risponderebbero a una politica promossa dalla sinistra radicale: “Si tratta di un movimento. Se non lo si stronca, andrà sempre peggio. Può avere successo solo se siete deboli, e la maggior parte di voi è debole”. Il riferimento è in particolare al movimento Antifa, di cui ieri Trump ha annunciato su Twitter la prossima designazione come organizzazione terroristica. Alcuni osservatori dubitano tuttavia che vi siano le basi legali per un tale atto. Il capo della Casa Bianca ha fatto riferimento anche all’incendio appiccato lo scorso 28 maggio dai manifestanti alla centrale di polizia di Minneapolis. Secondo Trump, “tutto il mondo ha riso” nel vedere quelle immagini. (Nys)