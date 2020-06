Cina-Usa: Pechino potrebbe far saltare l'accordo commerciale con Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si placano le tensioni fra Cina e Stati Uniti, ormai da mesi protagonisti di un ping-pong quotidiano di azioni e reazioni su ogni materia. La partita è tornata oggi sul terreno commerciale, con Pechino che potrebbe far vacillare il cosiddetto accordo di "Fase uno" siglato a gennaio fra le due maggiori economie del mondo. Funzionari del governo avrebbero infatti ordinato alle grandi aziende statali di sospendere gli acquisti di alcuni prodotti agricoli dagli Stati Uniti. La recente approvazione da parte dell'Assemblea nazionale del popolo di Pechino del controverso disegno di legge sulla sicurezza a Hong Kong ha sollecitato minacce di ripercussioni nei confronti di Pechino da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Secondo quanto hanno riferito a "Bloomberg" fonti anonime, funzionari del governo cinese avrebbero detto a Cofco e Sinograin - i principali importatori statali cinesi di prodotti agricoli -, di sospendere gli acquisti. Gli acquirenti cinesi avrebbero anche cancellato un numero non specificato di ordini di carne di maiale degli Stati Uniti, mentre alle società private non sarebbe stato chiesto di arrestare le importazioni. (segue) (Cip)