Nettuno: Pd Lazio, solidarietà a poliziotti chiamati per lite maggioranza Coppola

- Il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre, in una nota, commenta i fatti accaduti a Nettuno. "Voglio esprimere la più sincera solidarietà agli agenti del commissariato di Anzio - spiega Astorre - che sono dovuti intervenire per mettere fine ad un episodio vergognoso che ha avuto come protagonisti i segretari dei partiti di centrodestra e i capigruppo della maggioranza che sostengono il sindaco di Nettuno Alessandro Coppola. Liti furibonde con l'aggravante che tutto è avvenuto all'interno del palazzo del Comune, la casa di tutti i cittadini che dovrebbe essere un luogo sacro e che invece ha dovuto assistere anche ad una scena senza precedenti, con ben tre volanti di polizia che sono dovute intervenire per fermare il caos che si è scatenato all'interno della riunione di centrodestra. Un episodio – conclude Astorre – che conferma lo stato di crisi di un'amministrazione che celebra un anno dalla vittoria dando uno spettacolo indegno e uno schiaffo alla città di Nettuno e alla sua immagine".(Com)