Venezuela: sondaggio Datanalisis, bocciati operato di Maduro e Guaidò

- La maggioranza dei venezuelani è insoddisfatta tanto della gestione del presidente, Nicolas Maduro, quanto quella del leader dell'opposizione, Juan Guaidò. Lo rivela un sondaggio dell'istituto Datanalisis rilanciato oggi dai media regionali. Un sondaggio secondo cui il 82,5 per cento dei venezuelani ritengono cattiva la situazione nel paese. L'operato del presidente è qualificato come negativo dal 76,7 per cento di un campione composto dal 27 per cento di persone dichiaratesi "di opposizione", da un 9 per cento di "chavisti" - fedeli del governo Maduro -. e da un 58 per cento di non appartenenti a nessun gruppo. Nel caso di Guaidò la valutazione negativa arriva al 61,6 per cento, il 70 per cento se si considerano le risposte dei soli non seguaci. (segue) (Brb)