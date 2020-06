Venezuela: sondaggio Datanalisis, bocciati operato di Maduro e Guaidò (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interessante il 46 per cento tanto di favorevoli quanto di contrari all'operato di Guaidò tra la parte degli intervistati che si professa contro il governo. Un segnale che anche all'interno delle stesse fila dell'opposizione la figura di Guaidò, riconosciuta da una cinquantina di governi come presidente "ad interim" del Venezuela, non è così solida. Di fatto alcune formazioni ritenute minori del fronte antigovernativo ha preso da tempo le distanze del giovane leader di "Volontà popolare" (Vp) accusato di non aver prodotto risultati concreti e di trascinare il conflitto su una scena internazionale che non giova alla causa. Una strategia di confronto meno frontale che ha portato anche all'apertura di un tavolo negoziale con l'esecutivo che ha portato tra le altre cose alla liberazione di alcuni prigionieri definiti "politici". (segue) (Brb)