Venezuela: sondaggio Datanalisis, bocciati operato di Maduro e Guaidò (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 61,5 per cento degli intervistati, la soluzione alla crisi passa per un "dialogo politico" in grado di "stabilire accordi puntuali tra il governo e le opposizioni" a fronte della crisi sanitaria. Il 42,3 per cento dei venezuelani si esprime infine a favore di un governo "di unità nazionale" come proposto da Guaidò: un esecutivo di transizione, senza né lui né Maduro che dovrebbe portare il paese a nuov e elezioni generali. Il 56,9 per cento del campione trova inadeguata la gestione della pandemia del nuovo coronavirus, contro il 35,7 per cento che l'approva. Non meglio la valutazione su quanto fatto da Guaidò, fermo al 17,5 per cento dei consensi contro il 62 per cento di chi non approva. (Brb)