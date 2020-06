Tunisia: partito Repubblicano, no a interferenze straniere in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Repubblicano tunisino si è detto contrario a qualsiasi interferenza straniera in Libia, chiedendo che prevalga la soluzione politica per risolvere la crisi in questo paese. La formazione politica ha lanciato l'allarme in una dichiarazione rilasciata contro qualsiasi presenza militare straniera in Tunisia, con il pretesto di un mantenimento della pace in Libia. In questo senso, la formazione politica conservatrice tunisina ha esortato il presidente della Repubblica, Kais Saied, a bloccare la strada "al tentativo di coinvolgere la Tunisia negli affari della Libia". La presa di posizione di questo partito arriva dopo che sono circolate informazioni sui social network su un possibile dispiegamento di una brigata militare statunitense in Tunisia. Le informazioni, che sono state smentite dal Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom), parlano dell'invio di una squadra responsabile dell'addestramento dell'esercito tunisino nel contesto di formazione congiunta tra Tunisia e Stati Uniti. Su questo tema si è parlato anche in una comunicazione telefonica il 28 maggio 2020 tra il ministro della Difesa tunisino, Imed Hazgui, e il comandante di Africom, Stephen J. Townsend.(Tut)