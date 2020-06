Cile: coronavirus, gestione ministro Salute al centro di critiche di maggioranza e opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato da Manalich la settimana scorsa in relazione alla decisione di non avviare una quarantena a Valparaiso "l'incidenza dei casi nella regione non si compara con quanto sta succedendo nella regione metropolitana della capitale". Secondo il ministro, il lockdown di Valparaiso è "una possibilità a futuro" ma che "attualmente i dati che abbiamo non supportano la decisione di decretare una quarantena totale". Manalich era finito al centro di forti critiche la settimana scorsa anche per una dichiarazione in cui aveva ammesso di non essere a conoscenza del livello di povertà e delle condizioni di vita di alcune zone della capitale. "C'è un livello di povertà e di sovraffollamento del quale non ero a conoscenza", aveva dichiarato in un'intervista a "Radio Mega". "Dove fino a due anni fa c'erano dieci persone adesso ce ne sono cento", aveva aggiunto. (segue) (Abu)