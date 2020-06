Cile: coronavirus, gestione ministro Salute al centro di critiche di maggioranza e opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo il Cile ha segnato questa domenica un nuovo record negativo con 57 decessi in un solo giorno, mentre con 4830 nuovi casi è arrivato a un passo dai 100 mila contagi. Gli esperti del governo hanno annunciato che la continua ascesa del numero dei contagi, tenendo conto che si tratta in gran percentuale di persone in età avanzata, si ripercuoterà inevitabilmente anche sul numero delle vittime nei prossimi giorni. Epicentro dell'epidemia è sempre la capitale Santiago e la denominata Regione Metropolitana (Rm) con 4253 nuovi casi e 80.504 in totale. A seguire sono la città di Valparaiso, con 130 casi nuovi e 3167 in totale, e Antofagasta, con 81 casi nuovi e 2510 in totale. In questo contesto il governo del presidente Pinera ha decretato lo "stato di catastrofe" fin dal mese di marzo, affidando alle Forze armate la gestione dell'ordine pubblico, mentre a rinviato a ottobre il referendum sulla riforma della Costituzione preparato in risposta alle proteste sociali di inizio anno. (segue) (Abu)