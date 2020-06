Fase 2: Raggi, riapre Colosseo, Roma torna ad accogliere turisti e visitatori in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la fase di lockdown oggi ha riaperto il Colosseo, uno dei simboli di Roma e dell’Italia nel mondo. Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Una riapertura importante per rilanciare il turismo della nostra città e del nostro Paese. Si potrà entrare con prenotazione obbligatoria - aggiunge il sindaco - e acquistando il biglietto online. E poi ingressi scaglionati, dispenser con gel disinfettante, termoscanner intelligenti che, oltre a misurare la temperatura, riconoscono se il visitatore porti o no la mascherina. In piazza del Colosseo, inoltre, è prevista la presenza di una postazione sanitaria mobile di Asl Roma 1. Vogliamo che Roma torni ad accogliere i turisti e visitatori in sicurezza. Adesso è necessario rilanciare turismo ed economia seguendo nuove regole". (Rer)