Francia: da domani sarà disponibile l’app StopCovid

- A partire da domani, martedì 2 giugno, in Francia sarà possibile scaricare StopCovid, l'applicazione utile a reperire le persone positive al coronavirus. Lo ha annunciato il segretario di Stato per il Digitale, Cedric O, microfoni di "Radio J". "Abbiamo bisogno che un massimo di persone la abbiano", ha detto il segretario, sottolineando che l'obiettivo è che la scarichino soprattutto persone che vivono in città "perché sono loro che fanno circolare il virus". Il segretario di Stato ha preso come esempio le persone che si recano al ristorante o nei supermercati nell'ora di punta e ha invitato le collettività locali a promuovere l’utilizzo dell’applicazione.(Frp)