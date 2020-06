Congo-Kinshasa: torna l'ebola, confermato un caso a ovest del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Repubblica democratica del Congo hanno confermato un caso di ebola nella provincia occidentale dell'Equatore, situata a oltre 1.000 chilometri di distanza dalla parte orientale, dov'è scoppiata l'epidemia l'ultima volta. Lo ha detto ai media locali il ministro della Sanità, Eteni Longondo. Organizzazioni sanitarie avevano già in passato espresso la preoccupazione che la pandemia di coronavirus potesse provocare un ritorno di malattie come l'ebola o il morbillo. Già a dicembre, prima che il Covid-19 colpisse i paesi dell'Africa con numeri importanti, le autorità sanitarie della Rdc avevano riscontrato il primo caso di ricaduta del virus ebola nell’est del paese. In un comunicato, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) riferiva che il caso è stato riscontrato a Mabalako, nella provincia del Nord Kivu. “Rari casi di ricaduta – nei quali un paziente che si era ripreso dall'Evd (ebola) ha mostrato di nuovo sintomi di malattia – sono stati documentati durante le epidemie passate, ma questa è la prima ricaduta documentata in questa epidemia”, si legge nella nota dell’Oms, secondo cui 11 nuovi casi di ebola sono stati confermati la settimana precedente. (segue) (Res)