Albania: premier Rama, il governo ha fatto la sua parte su riforma elettorale

- I socialisti al governo in Albania hanno fatto la loro parte rispetto la scadenza del 31 maggio per l'approvazione della riforma elettorale: lo ha dichiarato il premier Edi Rama. Il premier albanese ha quindi criticato "la disinformazione in corso" da parte dell'opposizione, che dovrebbe assumersi invece le sue responsabilità per approvare la riforma elettorale. Rama ha anche confermato di essersi recato in Francia venerdì e sabato per una "visita informale di alto livello". Nelle scorse ore l'ambasciatore statunitense a Tirana, Yuri Kim, ha detto che è arrivato il momento di smettere di insistere su "posizioni non percorribili", in modo da trovare come promesso l'accordo sulla riforma elettorale in Albania. "Tutte le parti hanno dimostrato movimento e sono estremamente vicine (ad un accordo)", ha dichiarato la diplomatica Usa. "Vi siete posti un obiettivo, avete previsto la scadenza del 31 maggio. E' ora di cessare di insistere sulle posizioni non percorribili e/o di porre nuove condizioni. E' il tempo di mantenere la parola data ai cittadini albanesi. E' il tempo di rispondere", ha osservato Kim. (Alt)