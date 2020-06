Speciale infrastrutture: Ucraina, dal 15 giugno riprenderanno voli domestici e internazionali, esclusa l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina riprenderà i collegamenti aerei domestici e internazionali a partire dal 15 giugno. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture ucraino Vladyslav Kryklii, in un’intervista all’emittente televisiva “1+1”. “I voli interni potrebbero venire riavviati anche prima, ci stiamo lavorando”, ha detto Krylii. Per primi verranno ripresi i collegamenti con le destinazioni verso cui c’è maggiore richiesta, vale a dire Turchia, Grecia, Cipro e Georgia. I voli da e per la Spagna e l’Italia restano invece ancora sospesi, a causa della situazione epidemiologica ivi presente. Le autorità ucraine, ha infatti spiegato Kryklii, continuano a valutare il potenziale impatto della riapertura dei collegamenti sia a livello di reciprocità che di sicurezza sanitaria. (Rum)