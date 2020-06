Speciale infrastrutture: Raggi, riqualificato tratto via Laurentina in direzione dell’autostrada Roma-Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato riqualificato il tratto di strada di via Laurentina, nel quadrante sud di Roma, che va oltre il Grande raccordo anulare in direzione dell’autostrada Roma-Napoli e fino alla parte di competenza della Cittá metropolitana. Lo riferisce con un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Sono sempre di più le strade nuove a Roma - scrive Raggi -. Il programma di manutenzione che si prende cura delle principali arterie di traffico della nostra città va avanti in maniera spedita e raggiunge via Laurentina, nel quadrante sud della Capitale. Nuovo asfalto e riqualificazione della segnaletica orizzontale: sono questi i punti chiave degli interventi che ogni giorno eseguiamo sulle strade nuove della città. Oggi voglio farvi vedere i lavori portati a termine su questa importante strada, nel tratto oltre il Grande raccordo anulare in direzione dell’autostrada Roma-Napoli e fino alla parte di competenza della Città metropolitana. Era molto tempo - sottolinea Raggi - che i cittadini aspettavano la riqualificazione di questo tratto di strada che presentava irregolarità sull’asfalto mettendo a rischio, soprattutto, l’incolumità dei motociclisti. Terminata la fase 1 dell’emergenza coronavirus i lavori sulle infrastrutture proseguono velocemente, sempre nel rispetto delle procedure a tutela della salute degli operatori nei cantieri". (Rer)