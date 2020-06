Speciale infrastrutture: Sumitomo acquista il 20 per cento della metro di superficie di Manila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso commerciale giapponese Sumitomo Corp ha acquistato una quota del 19,2 per cento di Light Manila Rail, operatore della metropolitana di superficie che collega Quezon a Pasay, nell’area metropolitana di Manila, per 6 miliardi di yen (58,5 milioni di dollari). L’investimento è il primo da parte di Sumitomo nel settore ferroviario del Sud-est asiatico. L’azienda intende attingere al know-how accumulato tramite la produzione di strade ferrate e convogli ferroviari nella regione asiatica e negli Usa in vista di una espansione della rete ferroviaria urbana nell’area di Manila, che sconta un annoso problema di congestione del traffico. La popolazione di Metro Manila raggiungerà i 35 milioni di abitanti entro il 2035, un aumento del 30 per cento rispetto ad oggi dovuto alla continua immigrazione dalle zone rurali del paese. La capitale delle Filippine sta già studiando piani per l’espansione dei sistemi di trasporto di massa col sostegno finanziario della Banca asiatica di sviluppo (Adb). (Git)